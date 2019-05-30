Челябинск, 30 мая, 2019, 09:24 — ИА Регнум. В Челябинской области больше не повторится коллапс с вывозом мусора, с которым столица региона столкнулась осенью 2018 года. Об этом депутатам Заксобрания заявил врио губернатора Алексей Текслер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Мусор

«Такого в регионе больше не будет», — сказал Текслер.

Он отметил, что на месте городской свалки уже скоро появится зелёный холм. Будут рекультивированы свалки в Магнитогорске и других городах. Вместо них отходы будут свозить на мусоросжигательные и перерабатывающие заводы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре Челябинск столкнулся с мусорным коллапсом. После закрытия городской свалки часть подрядчиков отказались вывозить отходы на другие полигоны. В итоге город оказался завален мусором.