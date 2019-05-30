Москва, 30 мая, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Церемония гашения марок, выпущенных к 175-летнему юбилею художников Ильи Репина и Василия Поленова, состоялась 29 мая в Москве в Третьяковской галерее на Крымском валу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Готовые к гашению конверты с марками

Заместитель директора макрорегиона Москвы «Почты России» Марина Дуденкова и заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна Мрдуляш поставили на конвертах свои подписи и печать, изготовленную к торжественному юбилею.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Марина Дудинкова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM. [Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова

«Это уникальное событие. Мы ни разу не присутствовали на гашении сразу двух марок. Это первый раз в истории. И мы очень рады, что с нашей помощью мы донесём искусство до самых отдаленных уголков страны», — сказала Дуденкова.

На блоке с маркой Ильи Репина изображена картина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения», на блоке Василия Поленова — картина «Заросший пруд». Каждая марка выпущена тиражом тридцать тысяч экземпляров и будет продаваться по всей стране.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Церемония гашения марок И.Репина и В. Поленова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конверты с погашенными марками на церемонии гашения марок И.Репина и В. Поленова

Филателисты считают, что марки, погашенные в день их выпуска, приобретают большую ценность у коллекционеров.

Напомним, что сейчас в Третьяковской галерее проходит выставка Ильи Репина, она продлится до 18 августа.

Открытие юбилейной выставки крупнейшего русского художника Василия Поленова планируется на 17 октября 2019 года, где будет представлено более 150 произведений из собраний 16 российских музеев и частных коллекций.