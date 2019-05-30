Новомосковск, Тульская область, 30 мая, 2019, 09:06 — ИА Регнум. Седьмой международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup-2019 завершился в Новомосковске 29 мая, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Участниками состязаний стали команды из России, Германии, США, Швейцарии, Финляндии, Эстонии, Литвы, Бельгии, Италии и Китая. За кубок ЕвроХима боролись более 230 юных хоккеистов. За время турнира был сыгран 51 матч.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Седьмой международный детский хоккейный турнир EuroChem Cup-2019 завершился в Новомосковске

По итогам турнира первое место занял Новомосковский хоккейный клуб, второе — команда из мурманского Ковдора, третье — хоккеисты из Финляндии.

«За время существования турнира число его участников выросло в несколько раз. И это — лучшее доказательство того, что спорт объединяет людей», — сказал губернатор Алексей Дюмин на церемонии закрытия соревнований.

Алексей Дюмин также рассказал, что перед церемонией закрытия турнира в Новомосковске состоялась закладка камня третьей ледовой арены, застройщиком которой выступит компания «Полипласт».

"В нашем регионе многое делается для развития хоккея. Новые спортивные объекты и международные соревнования лучше всего способствуют популяризации хоккея. Уверен, что, глядя на матчи кубка ЕвроХима, на легенд российской хоккея, многие юные зрители сами захотят встать на коньки и взять в руки клюшку», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил организаторов турнира и прославленных хоккеистов за поддержку детского спорта, а участникам турнира пожелал дальнейших спортивных успехов. Затем глава региона вместе с хоккеистами Вячеславом Фетисовым, Александром Якушевым, Игорем Ларионовым, Борисом Михайловым наградил победителей.

В заключение турнира сборная звезд советского и российского хоккея сыграла против игроков детской сборной мира. Ворота сборной звезд защищал Алексей Дюмин.