Москва, 30 мая, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Различные инфекции угрожают тем, кто купается в фонтанах. Самые опасные из них — энтеровирусные и ротавирусные инфекции и гепатит А, сообщает 30 мая пресс-служба Роспотребнадзора.

Анна Алябьева ИА REGNUM Люди охлаждаются в фонтане

«Развлечение в фонтане чревато не только простудой, но и более серьезными заболеваниями», — предупредили в ведомстве.

Так, в воде можно подцепить острую кишечную инфекцию, респираторные, энтеровирусные, ротавирусные инфекции, конъюнктивит и вирусный гепатит А. Кроме того, купальщики могут получить травмы или поражения электрическим током из-за различных коммуникаций и подсветки.

Вода в фонтанах обновляется редко, не очищается и не обеззараживается, как это происходит в бассейнах для плавания. Кроме того, в жару в воде быстрее размножаются микроорганизмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации по защите от жары. Так, при выходе на улицу нужно надевать легкую одежду из натуральных светлых тканей, пользоваться головным убором и солнцезащитными очками.