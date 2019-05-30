Москва, 30 мая, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Министр культуры Владимир Мединский, выступая 29 мая на экспертном совещании Общероссийского народного фронта, поддержал идею передачи культурных объектов в частные руки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мединский

По его мнению, это единственный вариант на сегодняшний день сохранить уникальные исторические здания, всё более и более разрушающиеся.

Форм для восстановления много, одна из них — частно-государственное партнерство. Главная цель этой масштабной акции — ввести памятники в частно-хозяйственный оборот. Причина, почему это так необходимо сделать в ближайшее время, проста — находящиеся на балансе муниципалитетов здания, как правило, заброшены. Редко в каких из них находятся музеи или библиотеки: у властей нет средств содержать эти здания в надлежащем виде.

Для того чтобы процесс приватизации заработал, необходимо внести изменения в законодательство.