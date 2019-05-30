Барнаул, 30 мая, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Совет «жить чуть-чуть впроголодь» из уст парламентария Геннадия Онищенко в адрес пожилых людей выглядит не вполне корректным, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известное заявление этого депутата Госдумы РФ, он также пояснил:

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

«Разумеется, рекомендуя пожилым жителям России жить «чуть-чуть впроголодь», Геннадий Онищенко имел в виду профилактику развития заболеваний путем коррекции образа жизни. Большое значение в этом плане имеют именно правильное питание и достаточная физическая активность, упомянутые депутатом Онищенко. Только вот то, как это было озвучено, люди с тяжелым материальным положением могут воспринять как издевку или шутку. А на самом деле проблема такова, что шуточное к ней отношение неуместно».

Напомним, вызвавший широкий общественный резонанс совет пожилым людям «жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой» бывший главный санитарный врач РФ, а ныне — депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия») озвучил в интервью RNS. Эту рекомендацию парламентарий адресовал людям, страдающим лишним весом.