Екатеринбург, 30 мая, 2019, 08:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге издательство должно заплатить 10 тыс. рублей за размещение фотографии памятника основателям города в своём путеводителе. Такое решение вынес свердловский Арбитражный суд.

Тара-Амингу Памятник Татищеву и де Геннину. Екатеринбург. Скульптор П.П Чусовитин

Как следует из карточки дела, Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства требовала от ООО «Издательский дом «Фёст Хэнд» 20 тысяч рублей. Основанием для этого стало размещение фотографии памятника основателям города в путеводителе, вышедшем ещё в 2017 году.

В качестве третьих лиц по делу проходят ООО «Грамота», ООО «Дом книги», администрация Екатеринбурга, а также скульптор этого памятника Пётр Чусовитин. Заявление было подано в середине сентября 2018 года.

Истец в своём заявлении указал, что требует деньги в качестве компенсации за нарушение исключительного права на произведение — памятник основателям города Екатеринбург В. Н. Татищеву и Г. В. де Генину. Полученные денежные средства планируется выплатить авторам. По мнению представителей истца, ответчик без согласия автора памятника использовал фотографию в коммерческих целях, включив её в путеводитель.

Ответчик со своей стороны пояснил в своём письменном отзыве на это заявление, что нарушения исключительного права в этом случае не было. Также в письменном отзыве издательства говорится, что у памятника могут быть и другие авторы, а по пункту 2 статьи 1276 Гражданского кодекса России у издательства имеется право свободно использовать изображение памятника как произведения садово-паркового искусства.

Тем не менее арбитражный суд частично удовлетворил иск. Ответчик должен выплатить истцу 10 тысяч рублей. Правда, решение пока не вступило в законную силу.

Резонансное решение активно обсуждают на форумах и в соцсетях. Градостроитель Марина Сахарова у себя на странице в Facebook охарактеризовала ситуацию как «какой-то зашкаливающий маразм».

«Ведь памятник стоит в общественном месте, и автор наверняка не платит за аренду участка. Кроме того, наверняка сделан он за бюджетные средства и автором получена оплата», — написала общественница.

Как пишет издание «Накануне.Ru», представители ответчика отмечают, что этот памятник, установленный в августе 1998 года, является частью архитектурного ансамбля Исторического сквера. Представители мэрии со своей стороны заявили, что исключительное право на памятник принадлежит ей. Права перешли мэрии как заказчику после исполнения заказа.

Напомним, памятник был открыт к 275-летию Екатеринбурга, в августе 1998 года. Этому предшествовал конкурс, по итогам которого победил проект Петра Чусовитина.