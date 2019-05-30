Пекин, 30 мая, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Китайская национальная валюта вновь ослабла по отношению к доллару США, однако всего на два базисных пункта, сообщает 30 мая агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Центральный паритетный курс китайской валюты составил 6,8990 юаней за доллар США. При этом 29 мая ослабление составило 15 базисных пунктов, а еще днем ранее — 69 базисных пунктов. Таким образом, общее ослабление за последние три дня достигло 76 базисных пунктов.

Отметим, что некоторые эксперты склоняются к тому, что падение курса юаня к доллару может быть связано с торговыми войнами, которые развязали США против Китая в качестве ответной ассиметричной меры.