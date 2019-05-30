Вилюйск, Якутия, 30 мая, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Игрок «Клуба весёлых и находчивых» в Якутии был вынужден извиниться перед главой Вилюйска Ньургустаном Афанасьевым за то, что использовал его имя в своих шутках. Извинений глава города потребовал через суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Номер КВН, в котором был упомянут Ньургустан Афанасьев, был представлен на новогоднем выступлении в январе 2019 года, рассказал участник КВН Николай Харлампьев.

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«По сценарию использовали вилюйские реалии и шутки, которые были близки нашим зрителям. Теперь по решению суда я опровергаю сведения, распространённые мною: Ньургустан Афанасьев не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам, и в городе не много бродячих собак», — сказал, выступая перед чиновниками и жителями Вилюйска, участник команды КВН.

Он также обязан будет возместить главе Вилюйска сумму госпошлины, заплаченной за судебные разбирательства.

Депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, комментируя видео с извинениями Николая Харлампьева, признался, что ему стало стыдно за власть, которая боится шуток и заставляет за них извиняться.

«За что — за юмор? Сравнили с суперменом — оскорбили! Если так бояться критики, то, может, лучше сменить работу? — ставит вопросы депутат. — Не шутите над теми, кто не понимает шуток. Шутите надо мной. Я не обижусь, а обрадуюсь. Если о человеке шутят, значит, он живой и настоящий, значит, он интересен людям, его работу имеет смысл обсуждать».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года экс-участница передачи Comedy Woman Наталья Медведева принесла извинения за шутку о советском генерале Дмитрии Карбышеве. Она объяснила, что считала его вымышленным персонажем.