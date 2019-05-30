Москва, 30 мая, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Поправки в федеральный бюджет на 2019−2021 гг. правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Duma.gov.ru Заседание Госдумы РФ

Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 205,6 млрд рублей. При этом поступление нефтегазовых доходов уменьшается на 58,7 млрд рублей, а ненефтегазовых доходов увеличивается на 264,3 млрд рублей.

Профицит федерального бюджета в 2019 году снизится и составит 1 881,2 млрд рублей или 1,7% к ВВП, что обусловлено снижением поступления нефтегазовых доходов. Ненефтегазовый дефицит в 2019 году составит 6 358,2 млрд рублей (или 5,8% к ВВП). По отношению к ВВП ненефтегазовый дефицит снизится на 0,2% по сравнению с уровнем, учтенным при формировании бюджета.

Здравоохранение

Поправками, в частности, предполагается увеличение трат на здравоохранение. Сейчас предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2019 году в сумме 506,1 млрд рублей. Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программыувеличен на 13,3 млрд рублей и составляет 519,3 млрд рублей.

Финансирование пойдет в том числе на строительство здания Набережночелнинского филиала ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер министерства здравоохранения Республики Татарстан» в сумме 651,2 млн рублей, а также на строительство федерального детского реабилитационного центра Минздрава России на 200 коек в г. Подольске в сумме 566 млн рублей.

Образование

Сейчас законом предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы «Развитие образования» в 2019 году в сумме 199,6 млрд рублей. Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программыувеличен на 3 млрд рублей и составляет 202,7 млрд рублей.

Средства предполагается направить, например, на предоставление межбюджетных трансфертов на приобретение (выкуп) зданий дошкольных образовательных организаций на территории Бурятия для создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в сумме 885 млн рублей. Деньги также предполагается направить на предоставление межбюджетных трансфертов на строительство социально значимых объектов (школ) на территории Астраханской области для создания новых мест в общеобразовательных организациях в сумме 582,2 млн рублей. Также в планах — предоставление межбюджетных трансфертов на строительство современных образовательных комплексов в Татарии в сумме 345 млн рублей.

Соцподдержка

Увеличиваются расходы на социальную поддержку граждан. Сейчас бюджетные расходы на реализацию государственной программы «Социальная поддержка граждан» в 2019 году предусмотрены в сумме 1,376 трлн рублей. Законопроектом объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программыувеличен на 4,7 млрд рублей и составляет 1,380 трлн рублей.

Предполагается увеличить софинансирование расходных обязательств субъектов РФ по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4,3 млрд рублей.

Увеличивается финансирование программы «Доступная среда», а также программа по обеспечению доступным жильем граждан. Прописывается предоставление субвенций бюджетам субъектов РФ на выполнение обязательств Российской Федерации, связанных с обеспечением жильем ветеранов Великой Отечественной войны, для завершения реализации мероприятий по обеспечению жильем указанных лиц в 2019 году в сумме 2,5 млрд рублей.

Кроме того, Омская область получает 1 млрд рублей на подготовку к проведению в 2019 году XVI Форума межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации.

Безопасность

Увеличивается финансирование на реализацию государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в 2019 году. Сейчас объем выделяемых средств составляет 691,7 млрд рублей. Поправками объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программыувеличен на 6,7 млрд рублей и составляет 698,5 млрд рублей.

Предполагается приобретение спецпродукции ГИБДД для обеспечения непрерывности оказания государственных услуг в сумме 1,3 млрд рублей. Также деньги выделяются на установление надбавки за особые условия службы в размере до 65% от должностного оклада сотрудникам территориальных подразделений МВД России, проходящим службу в г. Севастополе и Республике Крым, в сумме 579,1 млн рублей. Кроме того, средства выделяются на обеспечение безопасности в период подготовки и проведения саммита Россия-Африка в 2019 году в Сочи в сумме 87 млн рублей.