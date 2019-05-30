Инчхон, Южная Корея, 30 мая, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания GM Korea представила новый спортивный автомобиль Chevrolet Trailblazer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Chevrolet Trailblazer

По их словам, новая модель автомобиля была представлена в Соединенных Штатах Америки 29 мая.

Известно, что производство нового автомобиля начнет во второй половине 2019 года на заводе Пупхён, расположенного в районе Пупхён-гу города Инчхона. В продаже на мировом рынке данная модель автомобиля появится в следующем году.

«По размеру новый автомобиль Trailblazer находится между Chevrolet Trax и Chevrolet Equinox. Мы надеемся войти на новый сегмент рынка и удовлетворить потребности наших клиентов обширной линейкой внедорожников Chevrolet», — сообщили представители компании GM Korea.