GM Korea представила новый кроссовер Chevrolet Trailblazer
Инчхон, Южная Корея, 30 мая, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания GM Korea представила новый спортивный автомобиль Chevrolet Trailblazer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.
По их словам, новая модель автомобиля была представлена в Соединенных Штатах Америки 29 мая.
Известно, что производство нового автомобиля начнет во второй половине 2019 года на заводе Пупхён, расположенного в районе Пупхён-гу города Инчхона. В продаже на мировом рынке данная модель автомобиля появится в следующем году.
«По размеру новый автомобиль Trailblazer находится между Chevrolet Trax и Chevrolet Equinox. Мы надеемся войти на новый сегмент рынка и удовлетворить потребности наших клиентов обширной линейкой внедорожников Chevrolet», — сообщили представители компании GM Korea.