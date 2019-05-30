Майский, Кабардино-Балкария, 30 мая, 2019, 07:36 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски трёхлетнего ребенка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, инцидент произошёл вечером 29 мая.

Горная река

Пропажу своего малолетнего сына супружеская пара обнаружила во время отдыха в кампании у берега реки Чегет на окраине города Майский. Родители рассказали, что ребёнок упал в воду и его унесло течением.

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В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Организованы поисковые мероприятия.

Как уточнили в региональном МЧС, в поисках пропавшего ребёнка задействовано 40 человек, в том числе спасатели и сотрудники правопорядка.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года в Кабардино-Балкарии утонул 19-летний молодой человек. Выполняя задания опасного квеста, он взялся переплыть участок Курортного озера в Нальчике. При этом купание в этом месте было под запретом, а с администрацией озера данное мероприятие согласовано не было. Во время выполнения задания парень стал тонуть, спасти его не удалось.