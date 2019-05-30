Париж, 30 мая, 2019, 07:19 — ИА Регнум. Пожар, который произошел в среду, 29 мая, привел к эвакуации части здания министерства внутренних дел Франции в Парижа, сообщает Le Figaro.

Пожар

По данным издания, несколько пожарных машин были задействованы в тушении пожара. Примерно в 16:15 по местному времени сотрудники министерства смогли вернуться в свои офисы.

Известно, что пожар случился в министерстве внутренних дел. Сильные выбросы дыма привели к эвакуации сотрудников министерства.

В настоящее время причина возгорания выясняется. В результате пожара никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая в резиденции посла Великобритании на Софийской набережной в Москве произошёл пожар, в результате которого были эвакуированы около 20 человек.

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