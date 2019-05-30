Пенза, 30 мая, 2019, 06:09 — ИА Регнум. В ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи», работники которого в открытом обращении к областным властям заявили о начале с 27 мая 2019 года первого этапа «итальянской забастовки», спустя два дня приостановили её после встречи с и. о министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым. На заседании по вопросам коллективного обращения работников медучреждения им было дано обещание не только создать рабочую группу по изложенным проблемам, но и повысить зарплату, которую ранее авторы обращения назвали «унизительно низкой». Об остановке «итальянской забастовки» и принятых решениях ИА REGNUM сообщили в профсоюзе «Действие»

Mil.ru В больнице

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая было обнародовано открытое обращение сотрудников ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» к главе региона и минздраву, в котором авторы выдвигали 16 пунктов требований, в том числе о поднятии низкой оплаты труда — медперсоналу и водителям скорой помощи. Для того, чтобы на проблему обратили внимание, работники учреждения объявили о начале с 27 мая «итальянской забастовки», той формы работы, когда работник выполняет всё по инструкциям, ни на шаг не отходя от них. С 10 июня к «итальянской забастовке» должны были присоединиться водители.

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В первый день после появления обращения представители минздрава области и администрации станции опровергали сведения об «итальянской забастовке», заявляя, что учреждение работает в штатном режиме, но 28 мая стало известно, что губернатор Иван Белозерцев поручил создать рабочую группу, которая должна урегулировать ситуацию в ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи».

«Забастовка» в необычном формате продлилась 56 часов, в ней приняли участие около 200 работников.

29 мая состоялась встреча коллектива с и. о. министра здравоохранения Оксаной Чижовой и главным врачом Владимиром Атякшевым, по итогам которой был составлен протокол.

Из документа следует, что для совершенствования системы оплаты труда и улучшения условий работы на Пензенской станции скорой медицинской помощи будет создана рабочая группа, куда войдут и представители профсоюзов. Одной из главных целей работы данной группы объявлено «повышение заработной платы среднего медперсонала и водителей автомобилей скорой помощи на 1 ставку при полностью отработанной норме рабочего времени до уровня не менее 100% от средней зарплаты по области». Также работодатель снял дисциплинарные взыскания с четырёх сотрудников учреждения, ввёл «доплату медработникам за работу неукомплектованной бригаде (с неполным составом медработников, предусмотренном приказом №388н Минздрава России) в размере 100% к окладу», учитывая её с 1 мая 2019 года, установил, что работа в бригаде с неполным составом медработников допускается «только с письменного согласия работника». Обещано оперативно решить вопрос с техсостоянием автомобилей скорой помощи.

Известно, что встреча продлилась свыше пяти часов, но в результате удалось прийти к компромиссу. В течение двух недель, то есть до 12 июня 2019 года, будут проработаны вопросы коллективного обращения сотрудников.

«Итальянская забастовка» официально остановлена с 16:00 29 мая 2019 года, как и иная протестная кампания.