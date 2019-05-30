Москва, 30 мая, 2019, 06:00 — ИА Регнум. Кондиционная российская нефть дошла по нефтепроводу «Дружба» до приёмно-сдаточного пункта Фенешлитке в Венгрии, сообщил журналистам Игорь Дёмин, официальный представитель «Транснефти».

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По словам Дёмина, венгры получили первую нефть без загрязнений 29 мая в 6:45 мск. Это произошло чуть раньше предполагаемого времени.

Напомним, подача российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» была нарушена в конце апреля после того, как в ней было обнаружено загрязнение хлорорганическими веществами.

Российскую нефть также перестали закачивать в Белоруссии и Польше. Проблема с загрязнением была устранена, инцидент, вылившийся в международный скандал, расследуется.

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