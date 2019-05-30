Хабаровск, 30 мая, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Глава Хабаровского края Сергей Фургал 30 мая отчитывается перед Законодательной думой региона. Свой доклад губернатор начал с проблем провинции, в которой, по его словам, полный застой, нет никакого развития, население бедствует и даже «нормального водоснабжения нет», — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Khabkrai.ru Выступление Сергея Фургала перед депутатами

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«Чтобы правильно начать лечить больного, нужно сначала поставить диагноз. В районах сегодня — полный застой: зарплаты низкие, нормального водоснабжения нет», — с таких слов начал свою речь губернатор Хабаровского края.

Отметил Сергей Фургал и безобразное качество связи в провинции:

«У нас 4G, а в районах даже столбов нормальных для связи нет».

Отдельно губернатор упомянул проблемы Бикина, где в декабре 2018 года едва не пришлось вводить режим ЧС. После смены собственника частный водозабор пришел в упадок, новый хозяин накануне зимы не успел закупить технику для ликвидации аварийных ситуаций. Слабосильный, причем единственный, древний насос не способен был даже подавать воду на верхние этажи жилых домов. Фургал тогда отметил, что краевая администрация поможет собственнику, но, скорее всего, объект нужно будет забирать в краевую собственность.

Проблемы с обеспечением населения Бикина водой не решены по сей день.

Глава края также отметил, что на подготовку предприятий ЖКХ к отопительному сезону региону ежегодно не хватает порядка 800 млн рублей.

«На ближайшие месяцы запланированы командировки в Солнечный, Ванинский, Советско-Гаванский районы. Люди жалуются на работу ЖКХ, состояние дорог, транспортную недоступность. Требуются длительные совместные усилия, чтобы изменить ситуацию», — сказал Фургал.

На вопрос о чрезмерно высоких тарифах ЖКХ для населения и предприятий края Фургал отметил, что причина в использовании до сих пор очень многими котельными дорогостоящего дизельного топлива и мазута:

«Надо переходить на альтернативные виды топлива».

Отдельно прозвучала, в который уже раз за последние годы, проблема самого отдаленного района края — Охотского. Одна из ключевых проблем этой во всех отношениях несчастной территории — невозможность добраться даже до краевого центра.

Самый дешевый билет до краевого центра на 2 июня 2019 года от Хабаровска и на 9 июня — обратно стоит 26,5 тыс. рублей. Для бедных жителей Охотска это неподъемная цена. Особенно учитывая, что в Охотске нет даже АЗС, соляра у перекупщиков стоит от 100 рублей за литр, а цены на продукты ежедневно заставляют задумываться о пользе голодания.

«Мы собираемся предоставить жителям района четыре перелета в Хабаровск по льготной цене. При этом напомню, что убытки нашей компании «Хабаровские авиалинии» ежегодно растут, необходимо закупать новые самолеты, проводить реконструкцию взлетно-посадочных полос, открывать новые маршруты», — сказал губернатор.

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Не обошли вниманием парламентарии и вопрос состояния дорог в регионе. Это — одна из серьезнейших проблем территории, общая площадь которой составляет почти 800 тыс. кв. км.

Глава края отметил, что многострадальная трасса Лидога — Ванино, соединяющая свободный порт Ванино с краевым центром, а посредством паромной переправы Ванино — Холмск еще и Сахалин со всей остальной Россией, важнейший объект БАМа и Транссиба, наконец-то передана в федеральную собственность, что позволит содержать её в достойном состоянии. Край себе этого позволить не мог. Водители большегрузов, следующие по трассе Лидога — Ванино на Сахалин, называют злосчастную дорогу «Гибельштрассе» — яма на яме, а асфальт, уложенный дорожно-ремонтными службами, «тает» каждую весну вместе со снегом.

По словам губернатора Хабаровского края, ежегодно на ремонт и содержание дорог в регионе выделяется менее четверти средств от норматива. Меньше половины мостов в крае являются капитальными:

«Раньше краевые власти отправляли в Москву данные о том, что у нас 60% дорог являются нормативными. А на деле таких дорог у нас таких только 24%. В результате край не получал на эти цели федеральную поддержку».

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Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский край массово теряет рабочие места, кадры и малый бизнес. С 2012 по 2019 годы в регионе утрачено 40 тыс. рабочих мест, регион теряет квалифицированные кадры, рост безработицы в апреле 2019 года составил 10,4% к аналогичному периоду 2018 года.

За 2018 год население края сократилось почти на 7 тыс. человек.

То, что губернатор края в своем отчете говорит о проблемах региона — нечто новое. Предшественник Фургала, Вячеслав Шпорт, отчитывался иначе. В крае на грани коллапса находился весь аграрный комплекс, в хозяйствах тысячами дохли свиньи и коровы, в провинции народ «лез на стенку» от полнейшей безнадеги, доходило до того, что из провинциальных районов Шпорту писали дети, просившие сделать для них хоть что-то. Но в губернаторском отчете всё было прекрасно: край процветал.

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