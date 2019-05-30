Москва, 30 мая, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Выплаты по старым возрастным критериям смогут получать клиенты негосударственных пенсионных фондов в России, если власти одобрят соответствующий законопроект, пишет 30 мая газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

По словам Анатолия Аксакова, главы комитета Госдумы по финансовому рынку, законопроект о таком новшестве планируется внести в ближайшее время на рассмотрение. Авторы инициативы рассчитывают ввести новую норму в действие уже в этом году.

Согласно этой инициативе, в правах будут уравнены те, кто заключил контракт с негосударственными пенсионными фондами о самостоятельных накоплениях до пенсионной реформы, и те, кто заключил такой контракт после реформы.

То есть клиенты этих фондов, в случае вступления предлагаемых изменений в силу, будут получать пенсии, начиная с 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). Также предложено начать выплачивать пенсии раньше этого возраста для отдельных категорий граждан.

Напомним, в России в октябре подняли пенсионный возраст. Теперь женщины будут уходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет. Повышение вводится поэтапно.