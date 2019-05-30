Каракас, 30 мая, 2019, 05:28 — ИА Регнум. Американская марионетка Хуан Гуайдо анонсировал новые уличные протесты в Венесуэле, после того как переговоры его сторонников с венесуэльскими властями в Норвегии зашли в тупик. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox Business.

Alexcocopro Хуан Гуайдо среди сторонников

«Соглашение не было достигнуто, поэтому единственный шанс, что у нас есть — остаться на улицах», — заявил он.

Гуайдо также подчеркнул, что проамериканская оппозиция намерена достичь окончательного «решения конфликта» с законно избранными властями Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хуан Гуайдо провел телефонные переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. В ходе переговоров Пенс заявил о поддержке проамериканской оппозиции в Венесуэле и подтвердил намерения дальше оказывать давление на законно избранного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро.