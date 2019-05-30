Зеленодольский район, Татарстан, 30 мая, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Подрядчика, который разработает проект планировки и межевания территории для размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры и подъездной дороги к будущему мусоросжигательному заводу в Татарии, выберут в рамках открытого конкурса. На эти работы в ходе подготовки площадки для строительство завода, вызвавшего активное противодействие горожан, победителю тендера отведено семь месяцев. Подрядчика определят 26 июня 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Claush66 На мусоросжигательном заводе

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Напомним, с 2017 года, когда стало известно о строительстве мусоросжигательного завода в Татарии, местом размещения которого тогда ещё называлась Казань, горожане выступают против. Они выходили на публичные акции, писали открытые письма, аргументируя тем, что мусоросжигание не безопасный процесс, предлагая организовать раздельный сбор мусора. Когда привычные инструменты донесения информации до властей не помогли, активисты пошли в суд. В Верховном суде России они добились признания недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Татарии в части строительства завода, но власти обжалуют решение. Также по инициативе актива было организовано проведение независимой экологической экспертизы, но проводить её пришлось на основании открытых данных, так как инвестор не предоставил проектную документацию. Результат экспертизы гласил, что в имеющемся виде проект «не может быть разрешён», а проектную документацию у инвестора позднее истребовали через суд.

Инвестором завода стоимостью 30 млрд рублей, место под который определено вблизи жилого микрорайона в Зеленодольском районе, выступает ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», учреждённое ООО «РТ-Инвест Финанс» и ООО «Управляющий товарищ «ПЭФ». Владельцем последнего является ООО «Управляющая компания «Роснано», чьи участники — АО «Роснано» и Анатолий Чубайс, и АО «РТ-Инвест», созданное при участии «Ростеха».

Активисты продолжают борьбы против строительства мусоросжигательного завода и настаивают на проведении республиканского референдума, на который должен быть вынесен вопрос согласования с жителями будущих мест размещения подобных объектов.

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А пока жители региона протестуют против предстоящего строительства объекта, власти продолжают готовить под него площадку. В апреле 2019 года был объявлен тендер на строительство подъездной дороги к будущему заводу. Оплатить контракт планируют из бюджета Татарии, победителем дорожного тендера стало ООО «Волга-Автодор», с которым заключён контракт по начальной цене — 44 159 046 рублей.

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26 июня ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» рассмотрит заявки «на выполнение разработки проекта планировки и проекта межевания территории, с получением всех необходимых согласований и сбором исходных данных, предусматривающих размещение линейных объектов инженерной инфраструктуры и подъездной дороги к объекту «Завод по термическому обезвреживанию отходов». Начальная цена лота — 10 978 790 рублей, услугу оплатят из республиканского бюджета. Выполнить работу победитель должен за семь месяцев.

Площадь территории проектируемого участка — 109,8 га. Проектировщик должен предусмотреть строительство или переустройство наружных сетей водоснабжения, сетей водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, а также ливневой канализации, сетей электроснабжения и связи.