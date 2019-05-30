Москва, 30 мая, 2019, 04:02 — ИА Регнум. Россия считает давление США на Иран неприемлемым, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американское давление

"Мы не можем согласиться и принять логику максимального давления, сведения к нулю иранского нефтяного экспорта, потакания наиболее агрессивным устремлениям определенных сил … только для того, чтобы вынудить Иран, по сути дела, капитулировать, это не переговорный путь», — заявил он.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не намерен вести переговоров с Вашингтоном. По его словам, Иран не видит смысла вести переговоры под давлением. Хаменеи подчеркнул, что Тегеран может сесть за стол переговоров, если Вашингтон решится отметить санкции против Исламской Республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что США продолжать оказывать максимальное давление на Иран, чтобы вынудить Исламскую Республику начать переговоры.