Киев, 30 мая, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Незаконными признала украинская Генпрокуратура боевые действия ВСУ в Донбассе, заявил журналистам адвокат экс-главы Генштаба армии Украины Олег Животов.

Mil.gov.ua Украинские силовики

«Эксперты установили, что, согласно статье 17 конституции Украины, ВСУ не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны, — заявил Животов. — Они предназначены только для отражения внешней агрессии».

Адвокат заявил, что есть документальное подтверждение того, что ВСУ нарушали закон, находясь в Донбассе (в его формулировке — на юго-востоке Украины).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР практически ежедневно фиксируют нарушение украинскими военными режима прекращения огня на линии соприкосновения.