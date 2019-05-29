Токио, 30 мая, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Японское правительство намерено уведомить Северную Корею о готовности премьер-министра Японии Синдзо Абэ провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, утверждает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Сообщается, что японские представители намерены заявить об этом северокорейским дипломатам в начале июня в ходе международной конференции по безопасности в Монголии.

Как отмечает агентство, представители Японии и КНДР периодически контактируют на крупных международных мероприятиях, несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном без предварительных условий. По его словам, он готов провести встречу для решения проблемы похищенных граждан Японии.