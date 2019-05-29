Амстердам, 30 мая, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Король Нидерландов Виллем-Александер пригласил президента США Дональда Трампа посетить страну с официальным визитом, сообщает газета De Telegraaf.

Rineke Dijkstra Король Виллем-Александр

Сообщается, что Трампа пригласили поучаствовать в официальных памятных мероприятиях в городе Тернёзен в честь 75-летия Битвы за устье Шельды. Газета отмечает, что король таким образом может поставить себя в «крайне неловкое положение», так как шансы на приезд Трампа невелики. Как правило, король Нидерландов направляет приглашение лишь тогда, когда визит может действительно состояться.

Американский посол в Нидерландах Пит Хукстра подтвердил получение приглашения. Однако он отказался дать комментарий относительно возможности прибытия Трампа в Нидерланды с официальным визитом.