Киев, 30 мая, 2019, 02:47 — ИА Регнум. Указ о назначении Максима Донца на должность начальника Службы безопасности президента Украины подписал украинский президент Владимир Зеленский, сообщили в его пресс-службе.

Владимир Зеленский

Напомним, 3 мая 2019 г. президент Украины (на тот момент) Пётр Порошенко уволил с поста глава Службы безопасности президента Юрия Федорова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне президентских выборов на Украине произошли кадровые перестановки. В частности, 24 мая о своей отставке объявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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