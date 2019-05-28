Оренбургская область, 22 ноября, 2001, 16:17 — ИА Регнум. Вчера в 23.30 по местному времени в мартеновском цеху АО "Носта" произошел выброс расплавленного металла из мартеновской печи N9. Три человека - мастер и подручные, работавшие у печи, погибли.

Как сообщает ГТРК "Оренбург", огнем уничтожено 10 приборов КИП, пульт управления, электрокабель. Металл и шлак разлились на рабочей площадке перед печью. На предприятии работает комиссия, устанавливает причину трагедии. По данным из компетентных источников, при аварии в цехе из мартеновской печи N 9 вылилось 100 тонн расплавленного металла со шлаком, температура его составляла 1200 градусов. Число погибших от несчастных случаев на производстве в черной металлургии в этом году возросло - с начала года погибли 4 человека (в прошлом году - один). Все 4 несчастных случая по данным главного управления по труду администрации области произошли в ОАО "Носта". Вчерашняя трагедия, в которой погибли 3 человека - уже пятая за этот год на "Носте". По оперативным данным, за 10 месяцев текущего года в Оренбургской области на производстве погиб 81 работник (за аналогичный период 2000 года - 83).