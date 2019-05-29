Израильский Кнессет утвердил самороспуск
Иерусалим, 30 мая, 2019, 02:32 — ИА Регнум. Закон о самороспуске принят Кнессетом 30 мая, сообщил спикер парламента Израиля Юлий Эдельштейн.
«За» самороспуск проголосовали 74 депутата, «против» — 45. Эдельштейн отметил, что действующий парламент перед роспуском проведёт ещё два заседания.
Отметим, что на этом же заседании Кнессета были назначены повторные парламентские выборы, которые состоятся 17 сентября. Проведения повторных выборов в Кнессет в истории страны до сих пор не было.
Напомним, самороспуск Кнессета связан с тем, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху не смог создать коалицию в правительстве за 42 дня, которые были у него после парламентских выборов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первом чтении закон о самороспуске Кнессет принял 27 мая. Сегодня, 30 мая, закон был принят во втором и третьем чтении.