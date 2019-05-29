Вашингтон, 30 мая, 2019, 01:06 — ИА Регнум. Администрация американского президента Дональда Трампа пригрозила ввести санкции против Великобритании, Германии и Франции, если эти страны запустят механизм совместных расчетов с Ираном, сообщает агентство Bloomber со ссылкой на письмо заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Согласно письму, страны, причастные к созданию INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, «Инструмент для поддержки торговых обменов») — системе взаиморасчетов, позволяющей обходить антииранские санкции США — будут исключены из американской финансовой системы.

Один из источников агентства поделился, что письмо является предупреждением для лиц, связанных с INSTEX. Американский минфин подтвердил, что Соединенные Штаты могут ввести санкции против организаций, ведущих торговлю с Ираном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соединенные Штаты отключили Иран от системы SWIFT, что осложнило финансовые взаимоотношения иранского бизнеса с иностранными партнерами.

В январе 2019 года Великобритания, Франция и Германия объявили о создании специального механизма расчетов, позволяющего торговать с Ираном в обход санкций. С такими целями в этих странах была зарегистрирована проектная компания под названием INSTEX.