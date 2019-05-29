Баку, 30 мая, 2019, 00:29 — ИА Регнум. Лондонский клуб «Челси» завоевал Кубок Лиги Европы УЕФА, в финале престижного турнира на Олимпийском стадионе в Баку со счетом 4:1 обыграв другую английскую и лондонскую команду — «Арсенал».

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В составе «Челси» голы забили Оливье Жиру (49), Педро Родригес (60), Эден Азар (65, 72), за «Арсенал» на 69 минуте отличился Алекс Ивоби.

Полузащитник «Арсенала», капитан сборной Армении Генрних Мхитарян не поехал в столицу Азербайджана по соображениям безопасности.

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Незадолго до начала матча премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Мхитаряном, выразив ему поддержку.

«По возвращении из Астаны поговорил по телефону с Генрихом Мхитаряном и выразил ему поддержку перед матчем «Арсенал» — «Челси», в котором Генрих не может участвовать из-за расистской позиции Баку. Я сказал Генриху, что восхищаюсь им и горжусь. Всей душой и сердцем мы с ним», — написал Пашинян в Facebook.