Мехико, 29 мая, 2019, 23:47 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 человек стали жертвами крупного дорожно-транспортного происшествия в Мексике, ещё 18 человек получили ранения. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает портал Proceso.

Mediengestalter Автобус

Грузовой автомобиль врезался в автобус, который перевозил паломников. ДТП произошло в штате Веракрус. По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузового автомобиля.

Удар грузового автомобиля был настолько сильным, что автобус с паломниками вылетел с дороги, перевернулся и загорелся.