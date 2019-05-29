Йоханнесбург, ЮАР, 29 мая, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил состав нового кабинета министров, 29 мая передаёт агентство Associated Press.

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Число министров правительства было сокращено с 35 до 28, причём половину мест в новом кабинете заняли женщины.

В состав правительства на должности министров и заместителей также вошли молодежные лидеры АНК.

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