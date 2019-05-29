Вашингтон, 29 мая, 2019, 22:52 — ИА Регнум. Государственный департамент США приветствовал освобождение из турецкой тюрьмы сотрудника НАСА Серкана Гёльге, 29 мая передает агентство Associated Press.

США и Турция

По словам представителя Госдепа США Морган Ортагус, власти Турции приняли «правильное решение».

Гёльге был осужден властями Турции в 2018 году по обвинению в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена и должен был провести в тюрьме семь лет.

Читайте также: Власти Турции освободили осужденного сотрудника НАСА