Анкара, 29 мая, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Власти Турции освободили ранее осужденного сотрудника НАСА Серкана Гёльге, 29 мая передает агентство Associated Press.

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Об освобождении сотрудника НАСА стало известно от его жены Кубры Гёльге. По словам супруги турецко-американского ученого, она уже смогла поговорить с ним по телефону.

Гёльге был арестован во время визита к семье в Турцию из США, обвинен властями в причастности к организации Фетхуллаха Гюлена и осужден в 2018 году на семь лет лишения свободы.

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