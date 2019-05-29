Набережные Челны, Татарстан, 29 мая, 2019, 22:28 — ИА Регнум. Любопытную акцию объявила компания «Татпроф» для своих сотрудниц, назвав мероприятие «Марафон женственности». Условия акции компания сообщает на своей официальной странице в социальных сетях, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Акция проводится с 27 мая по 30 июня. В этот период сотрудницам компании предлагается приходить на работу в юбке или платье, но которые не должны быть короче, чем предполагает предписание в Корпоративном кодексе. Макияж должен быть скромным, волосы собранными.

При входе на территорию предприятия выглядящая указанным образом сотрудница должна сделать фотографию и прислать ее на указанный номер телефона, видимо, в отдел кадров.

За каждый день «женственности» работница «Татпрофа» получит по 100 рублей.

«Поддержим традиционную форму женской одежды и этические принципы поведения любой уважающей себя женщины вместе», — призывает руководство компании.

Компания «Татпроф» основана в 1989 году Сергеем Рачковым, ныне депутатом Госсовета Татарии. Работает на рынке алюминиевых конструкций. Являлась основным поставщиком на объекты Универсиады в Казани в 2013 году, Олимпиады в Сочи в 2014 году и кубок конфедераций FIFA в 2018 году.

По словам специалиста отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций «Татпрофа» Анастасии Кирилловой, руководство и сотрудники компании озабочены тем, что роли женщины и мужчины в современном обществе смешиваются и порой подменяют друг друга, что в целом негативно влияет на будущие поколения, сообщает «Бизес-online». Она уточнила, что кроме ежедневной премии в 100 рублей, акция предполагает выбор сотрудницы, которая станет эталоном с точки зрения дресс-кода и традиционных канонов женской красоты. Она получит специальный приз. Работницы цехов, которым положено носить униформу, могут также участвовать в акции, приходя на работу в обычной одежде и присылая фотографию, а затем переодеваться в рабочий костюм.

Кириллова добавила, что этим конкурсом мероприятия «культивирующие» женственность, на предприятии не закончатся. В дальнейшем будет проведен конкурс «Коса — девичья краса» и конкурс по скоростной лепке пельменей.