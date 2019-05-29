Калуга, 29 мая, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Церемония открытия новой системы водоочистных сооружений фабрики по производству кормов для домашних животных «Нестле Пурина ПетКер» состоялась 29 мая на территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото «Нестле Пурина ПетКер» На открытии новой системы водоочистных сооружений.

В новый экологический проект в Калужской области компания «Нестле Пурина ПетКер», которая входит в состав группы «Нестле С.А.» (штаб-квартира в Швейцарии), инвестировала 578 миллионов рублей.

Современные высокотехнологичные установки производительностью до 1300 кубометров в день обеспечивают полный цикл обезвреживания промышленных стоков от всех видов загрязнений. Уровень очистки воды превышает требования российского законодательства и даже запросы к качеству вод рыбохозяйственного назначения. При возвращении в окружающую среду очищенная вода не наносит негативного влияния на флору и фауну водоёмов Калужского региона.

Отметим, калужский индустриальный парк «Ворсино» представлен высокотехнологичными промышленными предприятиями, которые придают самое пристальное внимание экологической составляющей своих производств и уже достигли значимых результатов.