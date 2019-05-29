Нижний Новгород, 29 мая, 2019, 21:58 — ИА Регнум. Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник объявил аукцион на разработку проекта реставрации четырех башен Нижегородского кремля — Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской. Начальная (максимальная) цена контракта указана в размере 6,592 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, опубликованные на официальном портале госзакупок.

ИА REGNUM Глеб Никитин

Заявки от потенциальных участников аукциона принимаются до 21 июня.

Так, в Дмитриевской башне планируется благоустроить входную группу, отремонтировать окна, полы, кровлю, восстановить кирпичную кладку, отремонтировать системы энергоснабжения, отопления и охранно-пожарной сигнализации.

В Никольской башне также необходимо проектировать работы по ремонту всех жизненно необходимых систем, включая отопление, энергоснабжение, сигнализацию, а также мероприятия по ремонту кровли и ее примыканий.

Проект реставрации Ивановской башни должен регламентировать противоаварийные работы на кровле, стенах, сводах, лестницах, проходах тюрьмы с вычинкой кладки, а также ремонт систем жизнеобеспечения.

В Зачатьевской башне нужен проект организации входной группы через центральные деревянные ворота, светопрозрачных ограждений первого яруса, ремонт отопления, энергоснабжения и сигнализации.

В документах отмечается, что техническое состояние башен — удовлетворительное.

В рамках контракта предполагается обследовать несущие и ограждающие конструкции, определить конструктивное выполнение, характеристики материалов и несущей способности; провести обмерные работы; определить физико-механические характеристики материалов и их повреждений, вызванных различными факторами.

При этом необходимо «сохранить архитектурный облик реставрируемых башен, их объемно-пространственное и объемно-планировочное решение», приобретенное во время реставрации 1960—1970-х годов; сохранить внутреннюю структуру башен; сохранить геометрию всех конструктивных элементов памятника.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, реставрация кремля входит в перечень мероприятий в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Как отмечал губернатор Глеб Никитин, в рамках проекта планируется провести ремонт и реставрацию стен и башен кремля, а также благоустроить территорию на участке от Зачатьевской до Георгиевской башни и от Северной до Ивановской. Губернатор считает, что необходимо сделать кремль максимально удобным для горожан и гостей города, а также сохранить красоту древней крепости для будущих поколений.

Также развитие территории предполагает воссоздание исторических парков, реконструкцию тематических площадок и скверов: Губернского сада, исторического амфитеатра, сквера у Часовой башни, площади мемориала «Вечный огонь», экспозиции военной техники, восстановление исторического брусчатого покрытия первой нижегородской улицы — Ивановского съезда. Вместе с тем будет разработана новая система освещения с архитектурно-художественной подсветкой стен, башен и исторических памятников кремля. Верхнюю и нижнюю часть кремля вновь должен связать фуникулер.

В докладе министра культуры Нижегородской области Надежды Преподобной, который был подготовлен еще осенью 2018 года, указана сумма 3,7 млрд рублей, которую необходимо выделить из федерального бюджета на реставрацию кремля.

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