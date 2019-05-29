Лондон, 29 мая, 2019, 21:40 — ИА Регнум. Спад нефтяных цен может продлиться до встречи ОПЕК+ и нового решения по сокращению добычи, 29 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОПЕК

«ОПЕК и её союзники должны встретиться в июне или июле… На рынке будет царить разочарование до этой встречи», — уверен исполнительный директор Sun Global Investments Михир Кападия.

По словам эксперта, «инвесторы стараются не рисковать» до того момента, пока страны-производители не примут конкретного решения.

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