Москва, 29 мая, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Во многих странах перед атомной энергетикой стоят неопределенные перспективы, в связи с чем в развитых странах может произойти резкое сокращение числа АЭС, а это приведет к увеличению объемов выбросов парниковых газов на миллиарды тонн, говорится в новом докладе Международного энергетического агентства, представленном на X Министерской конференции по чистой энергии в Ванкувере (Канада). На сегодняшний день атомная энергетика является вторым по объему производства электроэнергии в мире безуглеродным источником, на ее долю приходится 10% мировой генерации, на первом месте находится гидроэнергетика (с 16% долей). Более 30 лет в развитых странах, таких как США, Канада, государства-члены Евросоюза, Япония, атомная энергетика была и для некоторых остается самым крупным безуглеродным источником энергии. В отдельных странах она играет важную роль в поддержании энергетической безопасности. При этом будущее мирного атома неопределенно, так как частично из-за политических вопросов, частично из-за экономических факторов и позиции регуляторов в развитых странах начинают закрывать стареющие АЭС. Без принятия новых политических решений развитые экономики к 2025 году могут потерять четверть установленной мощности в атомной генерации, а к 2040 году — уже две трети, говорится в докладе «Атомная энергетика в системе чистой энергетики».

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный атом

«Атомная энергетика продолжит развиваться, возможно, будет развиваться даже ускоренными темпами, — уверен руководитель отдела по исследованию взаимосвязей экономики и энергетики Института энергетических исследований РАН кандидат экономических наук Владимир Малахов. — Глобально без неё нам никуда не деться. В той же Франции прекрасно понимают, что их экономика без атомной энергетики существовать не будет. Ещё большой вопрос, насколько сможет неатомная традиционная энергетика в дальнейшем без атомной энергетики субсидировать цены для развития чистой энергетики. Без атомной энергетики это, на мой взгляд, невозможно сделать. По крайней мере, в ближайшей перспективе. В чистом виде с точки зрения ценовых шоков чистая энергетика без традиционной до сих пор не может существовать. Если убрать это по сути обратное субсидирование, то цены будут ещё более высокими для промышленности. Атомная энергетика на самом деле демпфирует это стремление цен к росту. В той же Франции и Великобритании даже «зелёные» не выступают против развития атомной энергетики. В Германии антиатомные настроения носят исключительно конъюнктурный характер. В развивающихся странах, той же Индии, например, угроза дефицита электроэнергии настолько существенна, что они очень заинтересованы в развитии атомной энергетики. Без атомной энергетики в Европе будет недостаток дешевой по производству электроэнергии. Поэтому европейские страны не заинтересованы в сворачивании своих атомных мощностей. В тех же США атомная энергетика продолжает работать. Не могу не согласиться с Международным энергетическим агентством по вопросу сокращения выбросов за счёт развития атомной генерации. Ведь на самом деле они правы, что без атомной генерации сокращение выбросов СО2 невозможно. Дело в том, что без атомной энергетики баланс не бьется. Существенная доля обеспечения потребностей во всех развитых странах, даже если они импортируют электроэнергию, обеспечивается за счёт атомной энергетики, поскольку электроэнергией от других нетрадиционных источников — такой же быстрой (с точки зрения базы), дешёвой и надёжной — заместить мирный атом невозможно. Все остальные источники будут довольно грязными и не помогут сократить выбросы СО2. Плюс с учётом политических рисков (давление на тот же Катар) такая замена окажется дороже и не такой надёжной, как атомная генерация».

«Атомная энергия необходима не только развивающимся странам, стремящимися обеспечить свою экономику дешёвой энергией для поддержания быстрого роста, но и развитым странам, — отметил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Развитые экономики также нуждаются в атомной энергии, но акцент здесь делается на экологии, так как полностью заместить выводимые из эксплуатации АЭС только станциями, работающими на восполняемых источниках энергии, нельзя. Придётся дополнительно строить тепловые электростанции для обеспечения стабильности генерации электроэнергии в энергосистеме для маневрирования мощностью в моменты пиковых нагрузок. Это увеличивает вредные выбросы в атмосферу, что снижает позитивный эффект от ужесточения экологических норм на сухопутном, водном и воздушном транспорте. В зависимости от страны (Германия и Франция, Великобритания или США), доля атомной энергии — разная, поэтому и масштаб экологических проблем будет разный. МЭА обратило внимание на проблему вывода АЭС из эксплуатации давно, но существовало мнение, что ВИЭ могут помочь решить эту проблему за счёт снижения стоимости технологий генерации при повсеместном внедрении. Однако, коренного изменения себестоимости генерации ВИЭ не произошло, эффективной технологии накопления энергии для выдачи в пиковые моменты потребления или в моменты падения генерации ВИЭ не предложено до сих пор. В таких условиях, при неизбежности вывода АЭС по политическим причинам, взамен срочно начинают строиться тепловые станции на газе и даже угле, которые радикально ухудшат среду обитания жителей развитых стран. Поэтому проблема обострилась и МЭА хочет обратить на неё внимание политиков, чтобы можно было принять взвешенное решение по плавному переходу от АЭС, продлив сроки их эксплуатации до момента получения эффективных технологий на ВИЭ».