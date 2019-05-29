Киев, 29 мая, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров БТР-4 «Буцефал», так как министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Artemis Dread БТР-4

Решение о приостановке производства корпусов принято из-за отказа министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в Вооруженных силах БТР-4, корпуса которых сделаны из бронестали стран Европейского союза и военного блока НАТО.

«Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в Оборонно-промышленном комплексе. Ее решение требует скоординированных действий Верховной рады Украины и ряда государственных органов», — пояснили в «Укроборонпроме».

В «Укроборонпроме» отметили, что данная ситуация выглядит абсурдно, так как данная бронесталь активно используется как в США, так и в странах Евросоюза, но для украинской военной техники они признана непригодной. В концерне подчеркивают, что запрет на производство БТРов из евросоюзного металла приведёт к критическим проблемам на других государственных заводах и в частных компаниях.