Екатеринбург, 13 февраля, 2017, 20:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пайщики жилищного кооператива «Бухта Квинс» 20 февраля собираются на пикет. Они потребуют объективно расследовать ситуацию, возникшую с их вложенными в строительство деньгами, а также справедливого суда над виновными в их «пятилетней беде», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

A-novikov.ru Александр Новиков

По словам пайщиков, на сегодняшний день паи назад получили восемь из 65 человек. При этом прокуратура Свердловской области разрешила передать уголовное дело из следственного управления в СКР.

В своих бедах люди обвиняют барда Александра Новикова и бывшего министра Михаила Шилиманова. Эти персоны уже находятся под следствием, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. При этом многие пайщики не верят в объективность следствия и опасаются связей Новикова с высшими чиновниками региона.

«Обещанный возврат денежных средств в размере пая приостановлен и, как мы полагаем, навсегда. Получить паи успели 8 человек из 65. Также прокуратура в лице г-на Охлопкова С. А. (прокурор Свердловской области Сергей Охлопков. Прим. REGNUM) сочла возможным передать расследованное до конца дело из Следственного управления в Следственный Комитет по заявлению обвиняемого в особо тяжком преступлении Новикова А. В. Почему обвиняемые решают, где должно расследоваться дело? Почему прокуратура помогает им в этом?» — недоумевают пайщики.

Они считают, что это сделано для «искусственного затягивания дела» и постепенного обеления Новикова и Шилиманова. Они требуют объяснить причины передачи дела в новую инстанцию, а также всестороннего объективного расследования и справедливого суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство жилья было остановлено в 2012 году. В декабре 2016 года обвиняемым Шилиманову и Новикову была избрана мера пресечения (соответственно, арест и домашний арест). Но через несколько дней областной суд отменил это решение.

Александр Новиков публично пообещал вернуть всем желающим деньги за паи. По словам пайщиков, деньги получили восемь из 65 человек, и они подозревают, что выплаты приостановлены и уже не возобновятся.

Сам Новиков ранее неоднократно заявлял, что не считает себя виновным, и отмечал, что он такой же пайщик, как и все остальные.