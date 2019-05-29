Москва, 29 мая, 2019, 21:15 — ИА Регнум. Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в процессе выхода в открытый космос сняли с внешней поверхности станции провисевшее там десять лет полотенце, сообщает 29 мая официальный сайт госкорпорации «Роскосмос».

Nasa.gov Российские космонавты в открытом космосе

Уточняется, что полотенце попало на это место неслучайно. около десяти лет назад оно было оставлено там российскими космонавтами для протирки загрязнений на поверхности скафандров.

Теперь это полотенце помещено в специальный контейнер и будет отправлено на Землю.

Напомним, в данный момент на МКС осуществляется программа изучения бактерий, сравнительно недавно обнаруженных на внешних поверхностях орбитальной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, выход российских космонавтов Овчинина и Кононенко в открытый космос начался 29 мая в 18:42 мск. Космонавты приурочили свой выход к 85-летию советского космонавта Алексея Леонова, первого в мире человека, совершившего выход в открытый космос.