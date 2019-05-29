Вашингтон, 29 мая, 2019, 21:02 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа призывает не зацикливаться на деле о «российском вмешательстве» в выборы президента США 2016 года и двигаться дальше. Соответствующее заявление сделала сегодня, 29 мая, пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс после выступления специального прокурора Роберта Мюллера, который вел расследование по данному делу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Напомним, что сегодня Мюллер объявил о своей отставке в связи с завершением расследования дела о «вмешательстве» России в выборы президента США 2016 года и «сговоре» команды Дональда Трампа с русскими. Никакого сговора Мюллер не нашел, а вот «вмешательство» выражалось в небольшом количестве сообщений в социальных сетях, якобы сделанных с аккаунтов, за которыми стоит Россия.

Сандерс подчеркнула, что сегодняшнее выступление Мюллера фактически ставит точку в этом расследовании, так как никаких фактов какой-либо связи президента Трампа и людей из его команды с Россией найдено не было.

«Спецпрокурор завершил расследование, закрыл офис и закрыл дело. Мистер Мюллер четко дал понять, что ему нечего добавить к докладу и, более того, не планирует выступать в Конгрессе. Доклад четко показал, что нет сговора, нет конспирологии, и минюст подтвердил, что не было препятствования (правосудию). Спецпрокурор Мюллер заявил, что генпрокурор Уильям Барр действовал в правильном ключе в вопросе представления доклада. После двух лет спецпрокурор идет дальше по жизни, и каждый должен сделать то же самое», — сказано в заявлении Сандерс.