Брюссель, 29 мая, 2019, 20:54 — ИА Регнум. Лидеры Евросоюза озвучат окончательные списки кандидатов на пост главы Еврокомиссии в июне, 29 мая передает агентство Reuters.

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Переговоры 28 лидеров ЕС пока не привели к конкретным решениям — между представителями разных стран нет согласия в вопросе о кандидатах. Списки от национальных правительств будут озвучены на саммите 20−21 июня.

Действующий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер покинет пост 31 октября. Кроме главы Еврокомиссии, лидерам ЕС также надо определиться с другими ключевыми позициями в блоке, в том числе с главами Европарламента и ЕЦБ.

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