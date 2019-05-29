Анкара, 29 мая, 2019, 20:30 — ИА Регнум. В ходе операции против курдских отрядов самообороны на севере Ирака погибли двое военных армии Турции, 29 мая передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Согласно заявлению минобороны Турции, двое военных подорвались на мине в ходе наземной части операции против «курдских террористов» вблизи горы Хакурк в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 мая армия Турции провела спецоперацию на севере Ирака против отрядов «Рабочей партии Курдистана» — позиции курдских отрядов атаковали турецкие ВВС, после чего в районе горы Хакурк был высажен десант.

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