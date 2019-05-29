Хартум, 29 мая, 2019, 20:15 — ИА Регнум. В столице Судана в результате беспорядков в ходе акции протеста и стрельбы военных погибла женщина, есть раненые, 29 мая передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Судан

В настоящий момент Судан охвачен всеобщей забастовкой из-за тупика переговоров между оппозицией и военным советом, также в Хартуме и других городах страны проходят акции протеста.

Протесты и беспорядки в Судане продолжаются с конца 2018 года и уже привели к свержению многолетнего главы государства Омара аль-Башира. У власти в стране находится «временный» военный совет.

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