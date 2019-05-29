Москва, 29 мая, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев (Чувашия) заявил, что Российская Федерация может оказать поддержку Сербии в обеспечении безопасности, если от Белграда поступит соответствующее обращение. Об этом Косачёв заявил в эфире радиостанции «Вести FM».

Council.gov.ru Константин Косачев

Косачев подчеркнул, что когда власти Косово идут на обострение отношений с соседями — это крайне опасно. По мнению сенатора, косовары действуют даже без поощрения со стороны Запада, что вдвойне опасно.

«Запад не поощряет власти Косово идти на столкновения с Сербией, но Косово уже вышло из-под контроля западных кураторов, это крайне опасная ситуация», — сказал политик.

Сенатор посетовал, что зачищать последствия ошибок Запада, по всей видимости, придется Сербии. Однако Россия может помочь в этом Белграду, если тот обратится с соответствующим запросом.

«Увы, наверно, решать зачищать последствия ошибок Запада в очередной раз придется и властям Сербии. Но не исключаю, что во взаимодействии с властями РФ, если нам поступит соответствующее обращение», — сказал Косачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 28 мая косовский спецназ вторгся в сербские муниципалитеты на севере Косово под предлогом борьбы с организованной преступностью.

Вторжение осуществлялось при поддержке десятков бронированных автомобилей. Местные сербы выстроили баррикады на трассе Косовска — Митровице и Зубин — Потоке. Произошли столкновения со стрельбой.

В результате столкновений пострадали несколько человек. В числе пострадавших — гражданин России, который является сотрудником миссии ООН. Он находится в больнице.

Президент Сербии Александр Вучич привёл вооруженные силы своей страны и МВД в состояние полной боевой готовности.