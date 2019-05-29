Ашхабад, 29 мая, 2019, 19:56 — ИА Регнум. За последние 10 лет из Туркмении уехали более 1 миллиона 879 тысяч человек. Об этом сегодня, 29 мая, сообщил «Азатлык» со ссылкой на информацию, предоставленную источниками в госорганах страны.

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Отмечается, что все эти люди перебрались в другие страны на постоянное место жительства либо в качестве долговременных трудовых мигрантов, то есть людей, которые не намерены возвращаться в Туркмению.

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Издание подчеркивает, что результаты переписи населения Туркмении не публикуются, поскольку данные засекречены.

«Готовили перепись и дали результаты, но президенту результаты не понравились, и он приказал провести тщательное исследование по другим критериям, по учетам разным, по домоуправлениям, детским садам, школам и так далее. В результате выяснилось, что за 10 лет выехало, то есть активная убыль населения составила почти два миллиона граждан», — сообщил источник.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно данным аналитиков Всемирного банка, в 2017 году численность населения Туркмении составляла 5 миллионов 758 тысяч человек. По информации оппозиционных туркменских СМИ, эта цифра гораздо меньше — порядка 3,3 миллиона человек.

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