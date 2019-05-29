Челябинск, 29 мая, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Судьба бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова находится в руках Свердловского областного суда. Материалы уголовного дела туда направил Верховный Суд России, пишет издание «Накануне.Ru».

Суд

Решение было принято 29 мая. Ранее прокуратура потребовала для экс-чиновника реального приговора. В связи с этим Челябинский облсуд обратился в Верховный Суд с запросом о том, чтобы изменить территориальную подсудность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Давыдов 5 марта был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Советский райсуд Челябинска обязал его уплатить 40 тыс. рублей в виде судебного штрафа. Уголовное дело было прекращено. Прокуратура обжаловала это решение суда.