Анкара, 29 мая, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в которых вновь затронули вопрос покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщил 29 мая глава департамента по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в своем Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп

По словам Фахреттина Алтуна, президент Турции предложил Трампу создать рабочую группу по ситуации с С-400, которая оказывает влияние на турецко-американские отношения.

«Тайип Эрдоган вновь выдвинул предложение создать рабочую группу по ЗРК С-400, которые планируется поставить из России для нужд нашей национальной безопасности. Оба лидера договорились о проведении встречи на полях саммита G20 в Японии», — указано в сообщении Алтуна.

Кроме того, главы государств выразили удовлетворение отменой властями США дополнительных пошлин на турецкую сталь.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Турции уже неоднократно заявляли, что заключённый ими контракт на покупку российских ЗРС С-400 будет реализован, а заявления Вашингтона об опасности этой сделки для НАТО — беспочвенны.