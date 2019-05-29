Киев, 29 мая, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Фракции Блок Петра Порошенко и «Народный фронт» фактически заблокировали принятие законопроекта о создании временных следственных комиссий, внеся на рассмотрение парламентского Комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады 1287 из 1633 правок и предложений. Об этом 29 мая заявил на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы парламента глава комитета Павел Пинзеник.

Иван Шилов ИА REGNUM Рада

Он сообщил, что депутат от фракции БПП, бывший юридический советник кондитерской корпорации Roshen Юрий Булгаков внес рекордное количество поправок — 454.

«Отдельные депутаты внесли 1633 предложения и поправки к этому законопроекту. Я напомню, что, к примеру, к избирательному кодексу было внесено 4000 поправок… По каким мотивам это было сделано? Оставим за скобками и пусть этому дают оценки политологи. У нас есть своя работа… Два человека суммарно внесли 900 правок: один — 454, другой — 446. Один из них Юрий Булгаков», — рассказал Пинзеник.

Он также сообщил, что всего от фракции БПП поступило 1248 правок, от «Народного фронта» — 39, от «Оппозиционного блока» — 37, от депутатской фракции политической партии «Объединение «Самопомощь» — 162, от «Радикальной партии» — 12, от фракции «Батькивщина» — 63, от депутатской группы «Партия «Возрождение» — 23, от внефракционных депутатов — 22.

По его словам, рассмотрение правок затянется на длительный срок.

«Большинство предложений и поправок в этот законопроект не согласуются между собой. Они бывают от одного и того же автора и могут быть взаимоисключающими. Например, написано: «Внести в статью такое-то предложение». А в следующей правке написано: «Из того предложения убрать такое слово». Внесены они с нарушением нумерации статей. Накидали такое количество правок, что теперь мы теоретически должны с ним работать приблизительно так, как с законом о языке», — рассказал Пинзеник.

Как сообщалось, накануне государственное бюро расследований (ГБР) Украины завело дело на Порошенко по заявлению юриста Андрея Портнова. Его подозревают в государственной измене и превышении судебных полномочий в связи с инцидентом у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

25 мая Портнов заявил, что будет настаивать на том, чтобы суд арестовал все активы Порошенко.

«Есть второй кейс, мы его зарегистрировали в Государственном бюро расследований… Мое ходатайство будет о том, чтобы ГБР внесло в суд ходатайство об аресте всех активов — это банковские счета, это все акции, активы, облигации государственного займа, в том числе офшорные компании, в том числе оформленные на подставных людей», — рассказал Портнов.

27 мая Портнов подал в ГБР четвертое заявление на экс-президента Порошенко. По словам Портнова, у него есть еще десятки подобных заявлений. Новое заявление касается назначения членов Высшего совета правосудия. Портнов заявил в ГБР, что Порошенко противоправно изменил ключевые условия конкурса по отбору кандидатов для назначения в ВСП, фактически отстранив от него конкурсную комиссию. Он усматривает в действиях Порошенко признаки преступлений, предусмотренных ст.109 (захват власти) и 382 (невыполнение решения суда) Уголовного кодекса.