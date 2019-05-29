Москва, 29 мая, 2019, 19:21 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Юрий Чайка фиксирует положительную динамику в борьбе с коррупцией и сообщил об обращении в доход государства имущества, приобретенного на незаконные средства, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.

Duma.gov.ru В Госдуме прошел «правительственный час» с участием генерального прокурора РФ Юрия Чайки

«Состояние законности во всех отмеченных областях тесно связано с результатами работы прокуроров в сфере противодействия коррупции. Считаю, что в данном направлении на сегодня есть положительная динамика», — заявил Чайка в ходе «правительственного часа» в Госдуме.

По его словам, совместно с правоохранительными органами продолжена работа по пресечению так называемых откатов, фактов нецелевого использования средств, выделенных на реализацию социально-экономических проектов, более полному возмещению ущерба, причинённого коррупционными преступлениями.

«Отработан механизм предъявления прокурорами в суд заявлений и об обращении в доход государства имущества, приобретённого на незаконные средства. В период с 2016 года направлено несколько десятков исков на сумму 25 млрд рублей, на 11,5 млрд рублей они уже удовлетворены сегодня. Убежден, что наши усилия в сфере противодействия коррупции и впредь будут нарастать», — заверил он.

Совершенствуется практика привлечения к административной ответственности, по постановлению прокуроров, за совершение правонарушений в указанной сфере, добавил генпрокурор.